На орбите начал работу первый суверенный украинский спутник

Спутник был запущен в рамках миссии SpaceX Transporter-18 1 октября 2026 года.

Украинская компания HIMERA и датская GomSpace вывели на орбиту OBRIA NANO, первый тестовый спутник будущей независимой украинской сети связи, и уже приступили к его эксплуатации. Об этом сообщили в самой HIMERA.

Отмечается, что спутник был запущен в рамках миссии SpaceX Transporter-18 1 октября 2026 года.

В компании пояснили, что цель инициативы – создать собственную спутниковую сеть, диверсифицировать каналы связи Украины и уменьшить стратегическую зависимость от внешней инфраструктуры.

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"Следующий важный этап – локализация производства спутников и наземных терминалов в Украине. Это позволит развивать собственные технологии в сфере спутниковых коммуникаций и постепенно наращивать украинские производственные мощности", – добавили в HIMERA.

Аналитики Defense Express отметили, что самостоятельное создание с нуля собственной системы связи действительно звучит как нечто труднореализуемое. К тому же это потребует огромного количества ресурсов. Поэтому Украина выбрала другой подход.

Объясняется, что благодаря сотрудничеству с датской компанией GomSpace, которая занимается производством средств разведки, связи, а также предлагает услуги по развитию национальных космических возможностей страны, у Украины появился шанс развернуть собственные независимые возможности спутниковой связи.

Украинская система связи – что известно

Как сообщал УНИАН, эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что Украина могла бы создать собственную спутниковую систему связи, только если бы сошлись три крупных финансовых и связанных с безопасностью фактора, считает он. По его словам, космическую программу такого масштаба имеют лишь несколько стран. Среди них США, РФ, Китай, Франция и Великобритания.

Корсун подчеркнул, что для создания аналогов спутниковой связи Starlink необходимо иметь собственные спутники, ракеты и место их запуска. А для реализации такого проекта требуются колоссальные средства, специалисты и безопасные условия, чтобы космодром не подвергался обстрелам. Пока что предпосылок для этого нет: прежде всего, по его мнению, должна закончиться война, укрепиться экономика, вернуться вынужденные переселенцы и привлечься западные специалисты.

В качестве примера эксперт привёл Россию, которая, имея ракеты и космодромы, смогла вывести на орбиту менее 50 спутников в рамках программы "Рассвет". В настоящее время они обеспечивают лишь около часа связи в сутки над линией фронта.

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