Южная Корея отозвала из Украины восьмерых дипломатов из-за спора по поводу пленных из КНДР

Кроме того, это решение объясняют постоянной угрозой российских авиаударов.

Южная Корея отозвала восьмерых дипломатических сотрудников из Украины на фоне дипломатического конфликта, связанного с обнародованием Киевом информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён, пишет Yonhap News Agency.

По его словам, отзыв части персонала произошел на фоне отсутствия, по мнению Сеула, надлежащих шагов со стороны Украины для урегулирования ситуации. Кроме того, решение объясняют постоянной угрозой российских авиаударов.

Несмотря на отзыв дипломатов, Чо Хён заявил, что в Украине остаются сотрудники, необходимые для выполнения основных функций посольства и защиты граждан Южной Кореи в условиях продолжающихся российских атак.

Видео дня

Отвечая на вопрос о возможном ухудшении отношений с Киевом, министр не исключил такого сценария, если напряженность будет продолжать расти.

"Я продолжаю общаться с министром иностранных дел Украины (Андреем Сибигой), чтобы как можно быстрее решить этот вопрос", – сказал он.

В то же время он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Сеула остается неизменной. Южная Корея продолжает участвовать в конференциях по восстановлению Украины, оказывать гуманитарную помощь и присоединяться к международным усилиям, направленным на прекращение войны.

Инцидент с военнопленными КНДР

Как сообщал УНИАН, 23 сентября во время выступления на Генеральной ассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский заявил, что двое взятых в плен военных Северной Кореи, которые воевали на стороне России против Украины, были отправлены в Южную Корею.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пригрозил Украине принять меры, если она не извинится.

Сотрудник Корейского института национального объединения Чо Хан Бом отметил, что любые дополнительные меры, скорее всего, коснутся той помощи, которую Южная Корея уже оказывает Украине, включая гуманитарную и финансовую поддержку, а также содействие в восстановлении страны.

Впоследствии стало известно, что Южная Корея отозвала посла и часть сотрудников посольства из Украины из-за дипломатического скандала с пленными КНДР.

Вас также могут заинтересовать новости: