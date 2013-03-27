Оппозиция зовет киевлян на акцию в поддержку выборов в столице

Об этом заявил народный депутат Юрий Стець (фракция «Батькивщина») сегодня во время круглого стола в УНИАН.

«Подчеркиваю то, что 2 апреля нужно прийти, поскольку это не является политической акцией определенной политической силы. Если это будет собрание киевлян, то она будет иметь успех», – отметил Ю.Стець.

По его словам, столичная власть не справилась с последствиями ненастья в городе, потому киевляне имеют все права требовать от парламента назначения даты выборов в столице на 2 июня этого года. Политик отметил, что киевская власть должна была бы после начала ненастья сразу выполнить три первоочередных пункта: запретить въезд грузовиков в город, обеспечить круглосуточную работу метрополитена и вывести на улицы для борьбы с ненастьем дополнительные человеческие ресурсы. Однако, как подчеркнул политик, только через 5 дней после выпадения снега чиновники приняли решение об ограничении движения грузовиков по городу. Ю.Стець констатировал, что все небезразличные к судьбе города киевляне должны прийти под стены ВР 2 апреля, и он лично приложит к этому много усилий.

Как отметил политолог Владимир Фесенко, акция 2 апреля должна показать, насколько оппозиция способна организовать людей. «Это будет первая проверка оппозиции на организационную политическую способность. Если будет серьезная информационная кампания: куда выходить, с какими лозунгами и что требовать, – то под ВР придет несколько десятков тысяч людей, и парламент будет вынужден с ними считаться», – сказал В.Фесенко.

Как сообщал УНИАН, 26 марта лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сообщил, что оппозиция 2 апреля проведет акцию протеста с требованием отставки Александра Попова с должности председателя Киевской городской государственной администрации и назначения выборов в столице.