72% украинцев поддерживают проведение выборов после окончания войны, - опрос

Только 24% убеждены, что выборы надо провести до окончания войны.

72% опрошенных граждан Украины поддерживают проведение выборов после окончания войны, развязанной против Украины Россией.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального телефонного опроса Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии.

В частности, респонденты ответили, когда власть должна провести выборы.

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72% опрошенных считают, что после окончания войны, а 24% - до окончания войны. Еще 4% затруднились ответить.

Также у участников опроса спросили об их отношении к политическим партиям.

Лучше всего респонденты относятся к партии, которую будет возглавлять политический деятель и волонтер Сергей Притула. 28% опрошенных относятся очень положительно к такой партии, 34% - нейтрально и 28% - очень негативно.

На втором месте идет партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко. 23% опрошенных относятся к ней очень положительно, 28% - нейтрально и 47% - очень негативно.

На третьем месте партия УДАР киевского городского головы Виталия Кличко. 18% - относятся очень положительно, 43% - нейтрально и 34% - очень негативно.

Похожие показатели имеет партия "Разумная политика" бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова. 18% - относятся очень положительно, 41% - нейтрально и 27% - очень негативно.

После них идут партии "Голос" и "Слуга народа".

Хуже всего респонденты относятся к партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь". В частности, 71% - очень негативно.

Опрос был проведен 8-25 мая 2024 года. Методом регулярного телефонного опроса было опрошено 2,508 респондентов. Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, г. Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы).

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2.2%.

Выборы в Украине во время войны

Как сообщал УНИАН, 21 июля президент Владимир Зеленский заявил, что если мир в Украине не наступит в обозримой перспективе, придется искать способы провести выборы в условиях войны. Президент подчеркнул, что есть много трудностей, которые мешают выборам в условиях войны.

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