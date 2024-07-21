Президент подчеркнул, что есть много трудностей, которые мешают выборам в условиях войны.

Если мир в Украине не наступит в обозримой перспективе, придется искать способы провести выборы в условиях войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

"Я с удовольствием провел бы выборы, если бы это можно было. Если война будет затягиваться, надо будет находить то или иное решение. Я пока не знаю, какое. Это сложно. Это изменения Конституции Украины, а Конституцию нельзя менять во время войны. Проводить выборы во время военного положения нельзя", - заявил он.

Зеленский отметил, что кроме чисто юридических, есть и практические трудности в организации действительно демократического избирательного процесса в условиях полномасштабной войны.

"Как можно проводить демократические выборы в окопах? Надо чтобы были наблюдатели. Никакие наблюдатели в окопы не приедут. Дальше у нас люди на оккупированных территориях, значит они не будут голосовать. А иначе как они будут голосовать, кто проконтролирует этот процесс? И у нас еще более 7 миллионов за границей. Как обеспечить им голосование?" - перечисляет эти сложности Зеленский.

Вместе с тем президент признал, что в случае затягивания войны власти придется искать инструменты для проведения выборов в тех условиях, которые есть.

Проблема выборов в Украине в условиях войны

Очередные выборы в Верховную Раду Украины должны были состояться в октябре 2023 года. Определенный Конституцией пятилетний срок полномочий президента Владимира Зеленского закончился этой весной. При обычных условиях, в марте должен был бы состояться первый тур выборов, а второй при необходимости - в апреле.

Конституция Украины прямо запрещает проведение парламентских выборов в условиях военного положения (ст. 83), но ничего не говорит о выборах президента в условиях войны. Прямой запрет на проведение выборов президента в условиях военного положения содержится в "Законе о правовом режиме военного положения" (ст.19). Однако законы можно свободно менять в условиях войны, поэтому и эту норму можно убрать.

Однако представители действующей власти неоднократно говорили о невозможности проведения президентских выборов, учитывая организационные сложности. В частности невозможность обеспечить избирательный процесс на фронте и на оккупированных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: