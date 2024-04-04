Украинцы не поддерживают проведение выборов президента, Верховной Рады и местные выборы во время войны.

Большинство опрошенных украинских граждан не поддерживают идею проведения выборов во время войны, которую Россия развязала против Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института 17-21 февраля 2024 года.

Социологи спросили в украинцев, поддерживают ли они идею проведения следующих выборов во время войны.

Так, 49% опрошенных граждан однозначно не поддерживают выборы президента Украины, 18% - скорее не поддерживают. Еще 17% однозначно поддерживают выборы президента и 13% - скорее поддерживают.

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Выборы в Верховную Раду однозначно не поддерживают 44% опрошенных респондентов, 19% - скорее не поддерживают, 18% - однозначно поддерживают и 15% - скорее поддерживают.

Также, 40% однозначно не поддерживают проведение местных выборов и 17% - скорее поддерживают. 20% - однозначно поддерживают местные выборы и 19% - скорее поддерживают.

Отдельно, 51% украинцев ответили, что хотели бы видеть на следующих выборах новые политические партии, а 42% считают, что достаточно существующих политических партий.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) 17-21 февраля 2024 года.

Метод опроса - Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено n= 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Полученные данные опроса взвешены по региональным (область проживания и тип населенного пункта) и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 января 2022 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает ±3,5 процентных пунктов для полной выборки. Коэффициент достижимости респондентов - 14%.Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Проведение выборов в Украине во время войны: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский назвал три причины, почему в военное время нельзя проводить выборы в Украине. По его словам, для этого нужно менять действующее законодательство. Кроме того, нельзя проводить выборы в условиях, что военные в окопах не смогут проголосовать. Также надо понять, как будут голосовать семь миллионов украинцев, которые находятся за рубежом, потому что для этого нужна отдельная инфраструктура.

Также ранее Зеленский рассказал, при каком условии он не пойдет на новый президентский срок. Президент связал это решение с войной в Украине.

"Если бы война продолжалась - да, если бы война закончилась - нет. Я не могу убежать во время войны", - ответил он.

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