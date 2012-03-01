За проездными в метро все киевские студенты должны зайти в одну комнату

С 1 марта 2012 года в Киевском метрополитене для оплаты проезда вводится новый вид месячных проездных билетов с возможностью продления срока действия на основе личных студенческих билетов.

Как сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, студенческий электронный билет разработан Научно-исследовательским институтом прикладных информационных технологий на основе современных технологий государственной системы "ІВС Образование", который выполняет функцию документа, который подтверждает личность студента, указывает название и контактную информацию высшего учебного заведения, в котором он учится.

Студенческий электронный билет удостоверяет личность владельца и является элементом информационно-аналитической системы учета и возмещения льгот, которые предоставляются студентам высших учебных заведений.

Носителем информации в электронном студенческом билете является вмонтированный микропроцессор (чип-модуль), дающий возможность выдавать билет на весь период учебы студента, оперативно менять информацию относительно срока его действия, получать и учитывать льготы, выполнять блокировку в случае потери, хищения или досрочного окончания студентом учебы.

Впервые, перед использованием билета для проезда в метрополитене, студенту необходимо, для проведения его инициализации, обратиться на участок обеспечения средствами оплаты проезда по адресу: пр. Победы, 35, комната 113.

После инициализации на билет записывается ресурс на следующий календарный месяц в любой кассе метрополитена, начиная с 22-го числа текущего месяца по 14-е число включительно в следующем месяце, по установленному для студенческого проездного билета тарифу. В дальнейшем срок действия билета можно продлевать как в кассах метрополитена, так и в автоматах дозаписи бесконтактных карточек.