Янукович: Венгрия мечтает о таком росте, как в Украине

Венгрия заинтересована в изучении украинского опыта экономического развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании Кабинета Министров, комментируя итоги своего вчерашнего визита в Республику Венгрия.

Он отметил, что в ходе встречи с ним премьер-министр Венгрии Ференц ДЮРЧАНЬ выразил заинтересованность в изучении украинского опыта экономического развития.

«Они мечтают, чтобы в Венгрии был рост такой, как в Украине. Там ситуация достаточно сложная, и они работают «по нулям», - сказал премьер, отметив при этом, что правительство Венгрии заявило о своем намерении изучать украинский опыт на уровне работы двухсторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабмина В.ЯНУКОВИЧ поручил экономическому блоку правительства во главе с первым вице-премьер-министром, министром финансов Николаем АЗАРОВЫМ подготовить к концу марта проведение общественных слушаний по обсуждению Стратегии развития государства на период до 2011 года.

Он предложил ориентироваться в работе на те страны, динамика развития которых обеспечена за счет реформ и выбора приоритетности реформ. «Такие страны развиваются более успешно. Нас не устраивает европейский рост экономики на уровне 3%, нам нужно иметь не менее 7-8% роста – тогда мы сможем повышать стандарты жизни и достичь их мирового уровня», - считает глава правительства.

Справка УНИАН. Государственный комитет статистики Украины улучшил показатель роста ВВП Украины по итогам 2006 года до 7,1%.

Ранее Государственный комитет статистики сообщал, что рост ВВП в 2006 году против 2005 года составил 7%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе 2007 года против января 2006 года составил 9,3%.

При формировании государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, роста ВВП - 6,5%.

Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2007 году на уровне 4,5%, инфляцию – 10,7%.

По прогнозу Международного валютного фонда, рост реального ВВП в Украине составит в 2007 году 4,3-4,5%, инфляция - 12,9-13,6%.

По данным Государственного комитета статистики, рост ВВП в 2006 году против 2005 года составил 7%, промышленное производство выросло на 6,2%. Инфляция в Украине по итогам 2006 года составила 11,6%.