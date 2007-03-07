Еврокомиссии не нравится повышение цен на визы для украинцев

Представитель Европейской комиссии Эмма УДВИН считает, что увеличение стоимости виз для украинцев через привлечение компании-посредника VFS противоречит духу соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Украиной.

Об этом она заявила корреспонденту УНИАН, комментируя решение Бельгии и Нидерландов предоставлять визы украинцам через посредничество международной компании VFS, и решение посольства Германии в Украине сотрудничать с этой компанией для назначения времени собеседований.

«Вы должны разделять, что является легальными положениями, а что есть дух соглашения. В том, что они делают, нет ничего, что противоречило бы сути соглашения, однако мы считаем, что повышение цен противоречит идее и духу соглашения», - сказала Э.УДВИН.

Она отметила, что главной целью соглашения между Украиной и ЕС было облегчение и ускорение получения украинцами европейских виз и в любом случае не наоборот.

Э.УДВИН отметила, что создание центра обработки запросов на визы в целом не противоречит положениям соглашения между Украиной и ЕС, поскольку вопросы процесса организации выдачи виз и стоимости виз должны решать страны-члены.

“Таким образом, в вопросе визовых сборов, фактическое повышение до 60 евро следует рассматривать в аспекте соответствия духу соглашения, которое направлено на исключение повышения стоимости виз для Украины. Таким образом, мы не поддерживаем такие цены”, - отметила Э.УДВИН.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта посольства Бельгии и Нидерландов начали прием документов на выдачу виз от украинцев через специальный Центр обработки визовых запросов, созданный фирмой VFS. Стоимость услуги в центре – 170 грн. (приблизительно 25 евро). Кроме того, граждане должны оплатить стоимость визы – 35 евро. Посольство Германии также заявило о том, что будет назначать время для первой встречи через посредничество компании VFS. Стоимость услуги – 5 евро, плюс стоимость визы – 35 евро.

2 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Жан-Поль ВЕЗИАН заявил, что Франция и Италия также рассматривают возможность сотрудничества с компанией VFS для выдачи виз украинским гражданам.

Согласно предоставленным посольствами отмеченных стран сведениями, компания VFS сотрудничает с 46 посольствами государств - членов ЕС в 18 странах мира, в том числе с представительствами Бельгии, Нидерландов и Великобритании в Москве.

6 марта руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Андрей ДЕЩИЦА сообщил, что МИД обратилось в Министерство внутренних дел, Министерству финансов, Министерство культуры и туризма, Министерство труда и социальной политики, Антимонопольный комитет, Государственную налоговую администрацию и Службу безопасности Украины с просьбой проанализировать на соответствие украинскому законодательству деятельность компании VFS на территории Украины в сфере визового обслуживания граждан, в частности в части оплаты услуг, ее монопольного статуса.

Справка УНИАН. Украина и Европейский Союз парафировали соглашение об упрощении визового режима 27 октября 2006 года.

Соглашение об упрощении визового режима, в частности, предусматривает, что решение, касающееся выдачи или отказа в выдаче визы будут приниматься в течение 10 дней и будет уменьшено количество документов, которые необходимо будет подавать для оформления визы. Кроме того, это соглашение предусматривает упрощенные критерии для выдачи многократных виз для многих групп людей, в частности, близких родственников граждан ЕС, водителей грузовиков, бизнесменов, студентов, журналистов и членов официальных делегаций. Кроме того, планировалось, что стоимость Шенгенской визы будет закреплена на уровне 35 евро, а бесплатные визы будут выдаваться близким родственникам граждан ЕС, студентам, инвалидам, журналистам и пенсионерам.

Украина и ЕС планируют подписать соглашение летом этого года.