Марчук: Король был бы министром внутренних дел от Бога

Экс-председатель Службы безопасности Евгений МАРЧУК предостерегает от дублирования функций СБУ и МВД в случае назначения Виктора КОРОЛЯ на должность председателя СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.МАРЧУК сказал на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что В.КОРОЛЬ – это выбор Президента. По его словам, “В.КОРОЛЬ – является профессионалом в своей сфере». «В.КОРОЛЬ был бы министром внутренних дел от Бога», - сказал Е.МАРЧУК, добавив, что в случае его назначения на эту должность «трагедии не будет». Однако, по его словам, уже сегодня есть информация, что более сотни работников МВД будут переведены на работу в СБУ в случае назначения В.КОРОЛЯ руководителем этого ведомства.

По словам Е.МАРЧУКА, если так случится, это будет означать значительное изменение акцентов в работе СБУ в сторону деятельности этой службы в сфере борьбы с преступностью. При этом он напомнил, что одной из рекомендаций в процессе реформирования СБУ является, наоборот, лишение СБУ функций борьбы с организованной преступностью.