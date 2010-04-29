35-летние «ветеранские» деревья донецкая власть обещает пересадить

В Донецком городском совете опровергают информацию о намерении снести парк имени 30-летия Победы, расположенный в Калининском районе Донецка.

Как сообщил УНИАН начальник управления по связям с общественностью Донецкого горсовета Максим РОВИНСКИЙ, 3,5 га парка переданы Детскому дворцу творчества, на оставшихся 0,4 га – по согласованию с родителями детей, занимающихся в этом дворце, будет построена гостиница к Евро-2012.

На вопрос о том, сколько деревьев расположены на отведенной под строительство части парка, М.РОВИНСКИЙ ответил, что «все деревья с этих 0,4 га при помощи специальной техники пересаживаются, и сквер никуда не исчезнет, не пропадет».

«Информация о том, что в городском или областном совете ветеранов принимались какие-то решения в отношении этого парка – не соответствуют действительности», - заявил М.РОВИНСКИЙ.

Напомним, в Донецком областном совете ветеранов УНИАН рассказали, что ветераны города Донецка и Донецкой области намерены отказаться от участия в официальных мероприятиях в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, проводимых руководством города – приемов и торжественных собраний. Как рассказали в областном совете ветеранов, причиной таких кардинальных решений стали бесконечные попытки городских властей снести парк имени 30-летия Победы. “В течение последних двух лет, городские власти не останавливаются в своем стремлении снести этот городской сквер, который был заложен 5 апреля 1975 года ветеранами Великой Отечественной войны. Каждое дерево здесь именное. Многих ветеранов сегодня же нет в живых, а вот деревья растут и радуют глаз. В то же время, по замыслу властей, парк площадью более 2 га снесут, а на его месте появятся гостиницы и парковки”, - рассказали в Совете ветеранов. И отметили, что ветераны намерены обратиться с открытым письмом руководству Украины и России о недопустимости исчезновения с лица земли их любимого места встреч, отметили в Совете ветеранов.

В то же время, в комментарии редакции «ОстроВ» председатель Донецкого областного совета ветеранов Александр СЕРГИЕНКО категорически опроверг данную информацию.

«Ни я, ни два моих заместителя не могли такого сказать. Ничего подобного нет, не верьте этому», - сказал А.СЕРГИЕНКО. Он подчеркнул, что впервые слышит о такого рода «инициативах», которые приписывают Совету ветеранов.