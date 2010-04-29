В МВД браво рапортуют, что очередей за загранпаспортами уже нет
12:47, 29 апреля 2010Общество
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Проблемы решены?
В Министерстве внутренних дел заверяют, что все проблемы с выдачей загранпаспортов решены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Департамента связей с общественностью и международных отношений МВД Украины Петр АНДРЕЕВ.
По его словам, «с понедельника, то есть с 26 апреля, все паспортные службы работают в штатном режиме. Очередей нет. Приблизительно 3,5 тыс. документов подается (ежедневно для получения загранпаспортов – УНИАН). Вопрос снят».
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