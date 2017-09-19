"С меня достаточно": украинская певица резко прошлась по телевизионным шоу со звездами

Украинскую певицу и волонтера АТО Анастасию Приходько мало интересует телевизионные шоу талантов со звездами, на которое люди тратят столь драгоценное время.

Так в интервью порталу Ivona артистка ответила на вопрос журналиста, не было ли у нее желания принять участие в шоу.

"Когда-то я уже имела неосторожность участвовать в очередном сезоне Танцев…. С меня достаточно. Как я уже говорила, я живу параллельно шоу-бизнесу. Меня в первую очередь интересует суть творчества, а не его побочные аляповатые проявления", - отметила Приходько.

Вместо подобных занятий певица находит для себя более полезные и достойные ее времени.

Читайте такжеАнастасия Приходько рассказала о своем желании "взять автомат и расстрелять врагов"

"Я не хочу убивать свое драгоценное время за поглощением телевизионной жвачки. Лучше пообщаюсь со своими детьми и родными. Или напишу новую песню", - добавила она.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в августе 2017 года Анастасия Приходько стала заслуженной артисткой Украины. Певица была награждена за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие страны и высокий профессионализм.