"Отказалась от эстрады в РФ и пожелала Путину попасть в ад": Анастасия Приходько стала заслуженной артисткой Украины

Популярная певица Анастасия Приходько получила звание заслуженной артистки Украины. Об этом сообщается пресс-служба Администрации президента Украины.

Приходько была награждена за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие страны и высокий профессионализм.

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В сети украинскую певицу поздравили и акцентировали внимание на том, что она не променяла родную страну на российский рынок.

"Моя сестренка – Заслуженная артистка Украины! Наконец-то!", – пишет Назар Приходько.

В одном из интервью певица призналась, что сейчас она решила для себя писать украинскую музыку. "Это мое отношение к Украине. Я решила для себя, что хочу писать украинскую музыку, украинские тексты. И я стараюсь измениться, поддерживать украинскую культуру и язык", – объясняет певица.

Сейчас Приходько занимается не только творчеством – со своей семьей всеми силами поддерживают военных, но об этом она рассказывать не любит.

Также украинская певица резко отзывалась о президенте РФ Владимире Путине.

"Он превратился из нормального президента 2000-какого-то там года в полное исчадие ада. Не знаю, мне очень хочется верить, что рай и ад существуют, и я хочу, чтобы он попал в ад. Он не имел на это все никакого права", – заявляла Приходько.