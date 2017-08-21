Арестанты в одесском СИЗО отрицают избиение во время обысков из-за убийства инспектора

Продолжение темы: ГПУ опубликовала видео избиения арестантов в Одесском СИЗО

Арестанты в Одесском СИЗО отрицают избиения во время внеплановых обысков по делу об убийстве сотрудницы изолятора. Об этом сообщает корреспондент УНИАН, который накануне побывал в СИЗО и пообщался с арестантами.

Заключенные заявили, что никаких претензий к администрации СИЗО не имеют. Факт обысков признали, побои – нет. В камере, где был «прописан» подозреваемый в убийстве, заключенные отметили, что он агрессивностью не отличался, спокойно выполнял необходимую работу и «вопросов к нему не было».

Все заключенные, с которыми общался корреспондент, утверждают, что погибшую сотрудницу часто видели при исполнении служебных обязанностей и ничего плохого сказать о ней не могут.

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В СИЗО №21 журналисты прошли последний путь погибшего инспектора. «От двери, откуда женщина вышла во двор, до хозяйственного блока. Видели мусорный бак, в который злоумышленник бросил останки, были в его комнате и в свинарнике. Подошли к клетке, где находится свиноматка с выводком поросят, возле которых произошло жуткое убийство», - отметил корреспондент.

Как сообщал УНИАН, 17 августа в Одесском СИЗО 39-летний арестант убил и расчленил сотрудницу изолятора. Полиция начала расследование по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство), прокуратура области - по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, арестант, подозреваемый в совершении убийства и расчленении женщины-инспектора, практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда заманил жертву.

Начальник СИЗО отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Священник УПЦ КП, капеллан СИЗО Дмитрий Краснобаев в Facebook сообщил, что в СИЗО после убийства женщины-инспектора, избивают других арестантов.