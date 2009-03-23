Фестиваль еврейской культуры завершился в Чернигове

В Чернигове завершился пятый городской фестиваль еврейской культуры имени Шолома Алейхема, посвященный 150-летию со дня рождения величайшего писателя.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам начальника управления культуры городского совета Олега ВАСЮТЫ, фестиваль уже стал для областного центра Черниговщины традиционным.

"О нашем фестивале за годы его существования знают и в столице Украины, и в государстве Израиль", - отметил он.

Нынешний фестиваль еврейской культуры в Чернигове длился четыре дня, на протяжении которого состоялись разные мероприятия. В частности, в музее М.Коцюбинского прошла презентация книги "Еврейское население Левобережной Украины во второй половине ХІХ – в начале ХХ веков", в городской библиотеке имени М.Коцюбинского – литературные чтения "Я жил, творил для нашего народа" о жизни и творческом пути Шолом Алейхема.

Завершился фестиваль концертом творческих коллективов Черниговской еврейской общины в городском дворце культуры.

Традиционно организаторами фестиваля выступили управление культуры Черниговского горсовета и городская еврейская община. Также оказали свою поддержку общественная организация "Центр "Джойнт", Евразийский еврейский конгресс и Благотворительный фонд "Хасде Эстер".