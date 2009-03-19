Все архивы, связанные с репрессиями и Голодомором, уже рассекречены

Архивные учреждения Украины рассекретили все документы, связанные с украинским освободительным движением, политическими репрессиями и голодоморами в нашем государстве еще до появления указа Президента, которым требовалось это сделать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила председатель Государственного комитета архивов Ольга ГИНЗБУРГ на пресс-конференции, посвященной итогам выполнения архивными учреждениями соответствующего указа главы государства.

“Подчиненные комитету государственные архивы, а их 9, и 27 областных, учитывая Крым и Севастополь, указ Президента выполнили еще до его выхода. У нас сегодня в соответствии с данным указом засекреченных документов нет”, - сказала О.ГИНЗБУРГ. Она добавила, что засекречены документы лишь в отраслевых архивах Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

В целом, в архивах на сегодняшний день, по ее словам, засекречено 0,42% документов, которые по уважительным причинам нельзя рассекретить. Это так называемые “личные папки” с информацией о ВПК Советского Союза, которые нельзя рассекречивать без участия их разработчика, которого уже не существует. А также сведения о недрах Украины – газе, нефти, полезных ископаемых и тому подобное, которые также нельзя делать достоянием общественности.

Вместе с тем, в Госкомархивов считают, что второе требование указа Президента относительно обнародования вышеупомянутых материалов в некоторой части противоречит статьям 32 – 34 Конституции, которая, по словам О.ГИНЗБУРГ, “запрещает без разрешения лица обнародовать на него информацию”.

Говоря о функционировании архивной отрасли в целом, она заметила, что это “рабочие вопросы, которые выполняет каждая организация, имеющая положение, права и обязанности, и вокруг нее очень активно проявлять внимание не нужно”.

Вместе с тем, председатель Госкомархивов обратила внимание на проблемы отрасли, которые накапливаются, и решение которых затягивается. Наибольшей из них, по ее словам, является нехватка архивных площадей для хранения документов.

О.ГИНЗБУРГ также считает нужным уменьшить срок хранения избирательных бюллетеней до одного года. Потому что, по ее словам, поскольку “выборы у нас очень часто проходят...тонны бюллетеней, тонны протоколов, тонны других избирательных документов сохраняются в архивах... и просто занимают площади”. Она сообщила, что соответствующие изменения к избирательному законодательству, инициированные Госкомархивов, уже находятся на согласовании профильного комитета Верховной Рады, и она надеется, будут приняты до следующих выборов.

Как сообщал УНИАН, 23 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым потребовал от Государственного комитета архивов изучить, рассекретить и обнародовать архивные документы, связанные с украинским освободительным движением, политическими репрессиями и голодоморами в Украине.