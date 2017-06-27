Вирус-вымогатель парализовал работу ряда харьковских предприятий

Вирус Petya.A парализовал работу ряда харьковских предприятий. Об этом сообщает "Восточный дозор". В частности, это КП «Харьковводоканал», харьковское отделение компании «Датагруп», сеть супермаркетов в Чугуеве.

Как рассказали в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, сайт облгосадминистрации планово отключен. На ресурсе проводятся работы, укрепляется безопасность системы.

В АК «Харьковоблэнерго» сообщили, что компьютерные системы компании работают в штатном режиме.

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В "Харьковгоргазе" рассказали, что недавно из-за вирусной атаки был вынужден прекратить работу сайт компании. «На сайте расположены личные кабинеты абонентов, через которые они могут узнавать нужную им информацию о личных счетах за газ, оплачивать потребленный газ. Сейчас это невозможно. Специалисты работают над восстановлением работы сайта», - отметили в компании.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, кроме КП «Харьковводоканал», никакие коммунальные предприятия от атаки вируса не пострадали. От атаки вируса пострадала компьютерная система харьковского отделения компании «Датагруп».

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Как сообщал УНИАН, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. Как сообщили в Национальном банке Украины, в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Следом за «Ощадбанком», который сообщил об ограничении функционала услуг своим клиентам в связи с хакерскими атаками, действиям хакеров подверглись банки «Пивденный», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» и государственный «Укргазбанк».

В то же время государственный «Укрэксимбанк» и национализированный «ПриватБанк» сообщили, что их системы не подвергались хакерской атаке.