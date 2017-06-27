СМИ узнали, как приводится в действие атаковавший Украину вирус-вымогатель

16:24, 27 июня 2017
Наука и IT
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Стало известно, как приводится в действие вирус-вымогатель.

Вирус активизируется с помощью ссылки / фото УНИАН

Вирус-вымогатель, который заблокировал множество сайтов и информационных порталов в Украине, активизируется с помощью ссылки, которая присылается на почту из неизвестного адреса. Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на источники в одном из коммерческих банков.

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По словам работников банковского сектора, им на почту приблизительно за час до оповещения из НБУ приходили письма от неизвестного адресата с "левыми" ссылками.

Как сообщал УНИАН, в Украине 27 июня хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты "Киевэнерго", "Укртелеком", "Ощадбанк" и "Новая почта", компьютерную сеть Кабминастоличный метрополитен.

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Теги: #вирус-вымогатель#хакерская атака в Украине