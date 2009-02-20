Львову грозит прекращение теплоснабжения

Давление газа в газораспределительной системе Львова сегодня упало ниже допустимой нормы в результате потребления в феврале коммунальными предприятиями «Львивтеплоенерго» и «Зализничтеплоенерго» газа без выделенных лимитов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Львовгаз», об этом говорится в сообщении о чрезвычайной ситуации, которое «Львовгаз» направил городскому председателю Львова Андрею САДОВОМУ, главе Львовской областной госадминистрации Николаю КМИТЮ и начальнику ГУ МЧС Украины во Львовской области Сергею ДМИТРОВСКОМУ.

В связи со снижением температуры воздуха и связанным с этим повышением потребления газа давление будет продолжать падать, что приведет к аварийному срабатыванию автоматики безопасности газораспределительных пунктов и как следствие - прекращение газоснабжения всем потребителям Львова, предостерегли во «Львовгазе».

С учетом приведенного компания требует от руководства города обязать предприятия теплоэнергетики своевременно решить вопрос обеспечения газом на февраль 2009 года и подтвердить лимиты в нужном объеме через объединенное диспетчерское управление ГП «Укртрансгаз».

“В противном случае ОАО «Львовгаз» будет вынужден начать процедуру принудительного прекращения газоснабжения к котельным упомянутых выше субъектов ведения хозяйства, начиная с 10.00 23 февраля», - отмечается в сообщении ОАО «Львовгаз».