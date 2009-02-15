Сегодня православные отмечают Сретение Господне

Сегодня православные верующие отмечают Сретение Господне.

Этот праздник в христианской церкви установлен в память о том, как Иисуса на сороковой день после рождения принесли в иерусалимский храм, чтобы «поставить перед Господом».

По иудейским обычаям, каждого ребенка мужского пола нужно было посвящать служению Богу. Однако когда служение при храме было полностью поручено "колену Левину" (один из двенадцати родов израильского народа), тогда за детей из других коленей было установлено приносить жертву.

Согласно преданию, в храме к земным родителям Христа подошел благочестивый человек на имя Симеон, которому было извещено, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. Симеон долго ждал выполнения обещания Божьего - он жил около 300 лет. В храме праведный Симеон взял на руки Иисуса, благословил Бога и сказал: "Господи, теперь Ты отпускаешь меня из этой жизни в будущее, как обещано Тобой мне, и я теперь умру спокойно, потому что собственными глазами видел Спасителя мира".

Сретение символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов: данного еврейскому народу Закона Божьего и нового, высшего Закона Божественной любви, принесенного в мир Иисусом Христом.