МИД проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших из-за стрельбы в центре Лондона
17:56, 22 марта 2017Общество
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Возле Палаты общин в Лондоне произошла стрельба, нападающего застрелили, по меньшей мере, 10 человек ранены.
Иллюстрация / REUTERS
Консул проверяет возможное наличие украинцев среди пострадавших в результате стрельбы возле парламента Великобритании.
Об этом в Twitter сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
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"Трагические события в Лондоне 22.03.17. Консул проверяет, не пострадали ли украинцы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, возле Палаты общин в Лондоне произошла стрельба, нападающего застрелили, по меньшей мере, 10 человек ранены.
Полиция Лондона назвала произошедшее у британского парламента терактом.
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