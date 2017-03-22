МИД проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших из-за стрельбы в центре Лондона

Консул проверяет возможное наличие украинцев среди пострадавших в результате стрельбы возле парламента Великобритании.

Об этом в Twitter сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

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"Трагические события в Лондоне 22.03.17. Консул проверяет, не пострадали ли украинцы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, возле Палаты общин в Лондоне произошла стрельба, нападающего застрелили, по меньшей мере, 10 человек ранены.

Полиция Лондона назвала произошедшее у британского парламента терактом.