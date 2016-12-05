Охота за "призраками" крымских подрывников: РФ продлила арест "диверсанту" Захтею до весны (видео)
Лефортовский районный суд Москвы продлил арест "крымскому диверсанту" Андрею Захтею на три месяца - до 7 марта 2017 года.
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующее решение огласила судья.
"Продлить срок содержания под стражей на три месяца до 7 марта 2017", - зачитала она решение.
Сейчас суд приступает к рассмотрению ходатайства ФСБ о продлении ареста украинцу Евгению Панову.
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Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».
Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого задержали».
Кроме того, в Крыму за якобы содействие в подготовке террористических актов был задержан Андрей Захтей.
Ранее Панову и Захтею продлили арест в России до 10 декабря.