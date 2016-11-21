"Продолжение лживого сериала ФСБ": в Минобороны прокомментировали очередное задержание "крымских диверсантов"

Об этом заявил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает "112 Украина".

"Сейчас мы являемся свидетелями продолжения лживого сериала авторства российской ФСБ под названием "Куда не глянь – всюду они". Это очередная серия, очередное задержание якобы "украинских разведчиков", - отметил он.

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Также он добавил, что российские спецслужбы всегда прибегали к стандартным приемам для организации своей работы.

"Мы прогнозировали, что это может продолжиться, поскольку это просто клондайк на полуострове Крым. Сейчас именно офицеры запаса, которые остались еще до российской агрессии и оккупации Крыма, это люди, которые давно завершили военную службу, они занимались бизнесом, жили там, у них были свои семьи. Поэтому нет очень большой нужды специально что-то искать", - заявил спикер МОУ по вопросам АТО.

Как сообщали росСМИ, 21 ноября в оккупированном Крыму суд арестовал еще двух человек, которых окрестили "украинскими диверсантами". Один из них, как утверждают оккупанты, — полковник Главного разведуправления Украины Алексей Стогний, второй – украинский офицер Глеб Шаблий.

Оба были задержаны и арестованы на прошлой неделе, однако известно об этом стало только в понедельник, 21 ноября. Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Задержанным избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

10 ноября в ФСБ России заявили, что днем ранее в Севастополе задержали членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудко.