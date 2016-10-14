"Крымских диверсантов" Панова и Захтея перевезли из Симферополя в московское "Лефортово"

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы Зою Светову и Еву Меркачеву, посетивших 13 октября изолятор с плановой проверкой.

Панов и Захтей рассказали, что были перевезены из Симферопольского СИЗО в Москву в ночь на 7 октября (за три дня до того, как суд в Симферополе продлил им арест).

Читайте такжеДело "крымского диверсанта" Панова ведет предатель из СБУ - СМИ

По словам Световой, на руках Панова и Захтея видны «кровавые раны от наручников» и синяки, которые «остались еще с задержания в августе 2016 года».

Причины перевода Панова и Захтея в Москву неизвестны. По их собственным словам, следственных действий в Москве с ними не проводили.

О возможном этапировании Евгения Панова и Андрея Захтея из Крыма 7 октября сообщила Крымская правозащитная группа. Такое предположение было сделано из-за того, что арестованных, по словам их родственников, вывезли из СИЗО вместе с вещами, объяснила сайту «Крым.Реалии» руководитель группы Ольга Скрипник.

Читайте такжеСуд оккупантов арестовал второго "украинского диверсанта"

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали, и он дает показания».

Украинская полиция, в свою очередь, открыла уголовное производство по факту похищения гражданина Украины Панова.