Одесская полиция обсудила сотрудничество с ромами уже в спокойной обстановке

Об этом сообщает отдел коммуникации одесской полиции.

Отмечается, что на совещании присутствовали все начальники отделов полиции, представители ромской национальности и начальник ГУНП в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

Во время обсуждения были поставлены вопросы сотрудничества работников полиции с представителями нацменшиств, объективного расследования принятых правонарушений.

Также обсуждался содействие сотрудниками полиции в решении вопросов, которые возникают у представителей нацменшинств.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения, с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.

Вечером того же дня в селе произошли массовые беспорядки, в результате которых были повреждены дома местных ромов. Жители Лощинівки требовали выселить всех ромов. В село прибыли значительные силы полиции. Впоследствии председатель Измаильской райгосадминистрации Валентина Стойкова заявила о договоренности с ромами относительно их переезда из Лощиновки.

Ромские организации тем временем обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию. Омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что принятое накануне решение Лощиновского сельсовета о выселении цыган является незаконным.

29 августа Измаильский горрайонный суд арестовал на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве девочки. Ее похоронили в Лощиновке 30 августа.