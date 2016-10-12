Одесская полиция обсудила сотрудничество с ромами уже в спокойной обстановке
В Главном управлении полиции Одесской области 11 октября было проведено совещание для налаживания взаимодействия с представителями нацменшинств.
Об этом сообщает отдел коммуникации одесской полиции.
Отмечается, что на совещании присутствовали все начальники отделов полиции, представители ромской национальности и начальник ГУНП в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.
Во время обсуждения были поставлены вопросы сотрудничества работников полиции с представителями нацменшиств, объективного расследования принятых правонарушений.
Также обсуждался содействие сотрудниками полиции в решении вопросов, которые возникают у представителей нацменшинств.
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Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения, с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.
Вечером того же дня в селе произошли массовые беспорядки, в результате которых были повреждены дома местных ромов. Жители Лощинівки требовали выселить всех ромов. В село прибыли значительные силы полиции. Впоследствии председатель Измаильской райгосадминистрации Валентина Стойкова заявила о договоренности с ромами относительно их переезда из Лощиновки.
Ромские организации тем временем обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию. Омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что принятое накануне решение Лощиновского сельсовета о выселении цыган является незаконным.
29 августа Измаильский горрайонный суд арестовал на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве девочки. Ее похоронили в Лощиновке 30 августа.