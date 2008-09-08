Тимошенко уверяет, что из Одесса-Броды хотели выкачать $300 миллионов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не намерена, несмотря на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддерживать предложенный Секретариатом Президента вариант использования нефтепровода “Одеса-Броды” в аверсном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на пресс-конференции.

“Я как премьер-министр не могу поддержать эту коррупционную схему, несмотря на то, что три заседания СНБО были посвящены тому, чтобы заставить правительство передать техническую тяжелую нефть на 300 млн. долларов оффшорной компании. Я и дальше говорю, что я не пойду на это”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в результате реализации предложенного варианта нефтепровод может остаться вообще без нефти для перекачки в любом направлении.

“Нет никаких соглашений, которые обеспечивали бы поставки в Украину легкой нефти прикаспийского региона, нет стратегических договоренностей по достройке нефтепровода в правильном направлении, а есть только предъявленный «Транснафте» (ОАО «Укртранснафта» - УНИАН) контракт с оффшорной компанией, который обязывает «Транснафту» выкачать техническую нефть и продать оффшорной компании, и практически 300 млн. долларов отдать оффшорной компании и оставить «Одесса-Броды» полностью без нефти для перекачки в любом направлении”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим она отметила, что остается сторонницей того, чтобы нефтепровод работал в проектном - аверсном режиме. “Я сторонник этого проекта, и буду все делать для того, чтоб этот проект работал в проектном направлении”, - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 15 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 июля 2008 года «О безотлагательных мерах по обеспечению работы нефтепровода «Одесса-Броды» по проектному направлению».

Президент поручил Межведомственной рабочей группе по проработке вопросов обеспечения работы нефтепровода «Одесса-Броды» по проектному направлению доработать вместе с ОАО «Укртранснафта» предложения относительно условий предоставления комплекса услуг по транспортировке нефти нефтепроводом «Одесса-Броды» по результатам обсуждения этого вопроса на заседании СНБО.

Напомним, что еще в начале января т.г. руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обратилось с официальным письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ с просьбой принять решение об "аверсном" функционировании нефтепровода "Одесса-Броды". В частности, руководители НПЗ отмечали, что получили коммерческие предложения о поставках легкой каспийской нефти для переработки на заводах общим объемом не менее 5 млн. тонн в год. При этом отмечалось, что предприятия имеют технические возможности для приема и переработки этого объема нефти.

22 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом создал Межведомственную рабочую группу и поручил ей разработать и подать в недельный срок план мероприятий по переводу с 2008 года нефтепровода «Одесса-Броды» в режим работы по проектному направлению (из Одессы в Броды) с сохранением при этом уровня доходов от его использования.

По мнению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, вариант аверсного использования «Одесса-Броды», который предлагается Секретариатом Президента, является коррупционной схемой наподобие «РосУкрЭнерго».

После этого заявления руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обвинили Кабинет министров Украины в бездействии по принятию решения об "аверсном" функционировании "Одесса-Броды".

Справка УНИАН. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента постройки безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента постройки нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.

При этом в начале 2007 года Кабинет министров поручил Министерству топлива и энергетики, Министерству экономики вместе с НАК « Нафтогаз Украины » и компанией « Укртранснафта » до 2008 года подготовить к подписанию межправительственный украинско-польский договор по достройке нефтепровода « Одесса-Броды » до польского города Плоцка. Реализация этого проекта должна сделать использование нефтепровода в прямом режиме более привлекательным. Впоследствии нефтепровод планируется продлить до Гданьска.

В 2007 году по трубопроводу "Одесса-Броды" в реверсном режиме прокачано 9,056 млн. тонн нефти, в 2006 г. - 3,418 млн. тонн, в 2005 г. - 5,754 млн. тонн, в 2004 г. - 1,048 млн. тонн.

Всего за время работы реверсного маршрута, по состоянию на 31 декабря 2007 года, прокачано 19,276 млн. тонн сырья, а Украина получила в виде платежей за транзит и портовых сборов 205,4 млн. долларов.