Известный польский режиссер Занусси намерен снять фильм в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам во время пресс-конференции в Чернигове, куда приехал как председатель жюри международного фестиваля патриотического документального кино "КіноДок".

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По словам кинорежиссера, сегодня он проводил переговоры с будущими партнерами. Планируется, что съемки начнутся зимой. Занусси намерен снимать в фильме украинских актеров.

Занусси уточнил, что сюжет будет с сильным украинским мотивом. В фильме будет рассказываться о враче, который с помощью эфира стремился влиять на людей.

"Это будет мой доктор Фауст", - добавил Занусси.

Территориально события будут разворачиваться на территорию западной Украины перед Первой мировой войной.

Также Занусси добавил, что намерен раскрыть в кинофильме архетип украинца как человека, который способен бороться с обстоятельствами.

Справка УНИАН. Занусси - польский режиссер, сценарист и продюсер. Лауреат главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотой лев" ("Год спокойного солнца", 1984 г.), обладатель международных и национальных наград.