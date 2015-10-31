Польский суд отклонил запрос США на экстрадицию режиссера Романа Полански

К такому выводу суд пришел в пятницу, 30 октября, рассмотрев январский запрос властей США об экстрадиции, сообщает 112 Украина со ссылкой на Sky News.

"Решение судьи в Кракове может закрыть дело в пользу 82-летнего Полански", - сказано в сообщении.

Как отмечается, решение польского суда не выдавать режиссера подлежит апелляции со стороны США.

Полански был в Кракове, но не явился в суд. Вместо суда он отправился в Париж, сообщила местная радиостанция со ссылкой на список пассажиров на рейсе.

Ранее УНИАН сообщал, что прокуратура Польши получила официальный запрос властей США об экстрадиции кинорежиссера Романа Полански и собирается допросить режиссера.

Напомним, власти США обвиняют Романа Полански в интимной связи с 13-летней Самантой Геймер. По данным следствия, это произошло в Лос-Анджелесе в 1977 году.

В сентябре 2009 года Полански, который имеет французское и польское гражданство, был арестован во время визита на кинофестиваль в Цюрих по запросу американских властей.

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Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог, а затем Минюст Швейцарии постановил отказать Вашингтону в экстрадиции и окончательно освободить арестованного.