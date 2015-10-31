Польский суд отклонил запрос США на экстрадицию режиссера Романа Полански
Польский суд посчитал незаконной выдачу режиссёра Романа Полански в США, где он обвиняется в растлении несовершеннолетней.
К такому выводу суд пришел в пятницу, 30 октября, рассмотрев январский запрос властей США об экстрадиции, сообщает 112 Украина со ссылкой на Sky News.
"Решение судьи в Кракове может закрыть дело в пользу 82-летнего Полански", - сказано в сообщении.
Как отмечается, решение польского суда не выдавать режиссера подлежит апелляции со стороны США.
Полански был в Кракове, но не явился в суд. Вместо суда он отправился в Париж, сообщила местная радиостанция со ссылкой на список пассажиров на рейсе.
Ранее УНИАН сообщал, что прокуратура Польши получила официальный запрос властей США об экстрадиции кинорежиссера Романа Полански и собирается допросить режиссера.
Напомним, власти США обвиняют Романа Полански в интимной связи с 13-летней Самантой Геймер. По данным следствия, это произошло в Лос-Анджелесе в 1977 году.
В сентябре 2009 года Полански, который имеет французское и польское гражданство, был арестован во время визита на кинофестиваль в Цюрих по запросу американских властей.
Читайте такжеФильм "Майдан" завоевал главную награду кинофестиваля в Нюрнберге
Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог, а затем Минюст Швейцарии постановил отказать Вашингтону в экстрадиции и окончательно освободить арестованного.