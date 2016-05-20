Луценко принес в Генпрокуратуру свою кружку из Лукьяновского СИЗО (фото)
14:52, 20 мая 2016Общество
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Генпрокурор Юрий Луценко принес в свой кабинет в ГПУ кружку из Лукьяновского СИЗО.
Алюминиевая кружка Луценка из Лукьяновского СИЗО / facebook.com/LarysaSargan
Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.
"Та самая алюминиевая кружка из Лукьяновского СИЗО на столе у генпрокурора Юрия Луценко", - написала Сарган.
"Как напоминание о необходимости изменить карательную систему", - приводит пресс-секретарь слова генпрокурора.
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Напомним, 12 мая Верховная Рада поддержала назначение Луценко генпрокурором, а Порошенко сразу же подписал соответствующий указ.
Сам Луценко заявил, что видит себя на этой должности не более чем на полтора года.
Фото: facebook.com/LarysaSargan
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