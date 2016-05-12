"Не прокурор ни в душе, ни по жизни": Луценко видит себя в ГПУ лишь на полтора года
Новоизбранный генеральный прокурор Юрий Луценко видит себя на этой должности не более чем на полтора года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
«Я принял предложение Петра Алексеевича Порошенко о своем назначении и сразу сказал, что я рассматриваю это как срок около полутора лет», - отметил Луценко и добавил, что он «ни в душе, ни по жизни не прокурор».
По его словам, он сделает все, чтобы «выполнить задание, которое ставит общество и президент, но - это полтора года».
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«За это время я хочу, чтобы новые лица под моей защитой выросли и смогли точно сформировать новый европейский институт», - подчеркнул новоизбранный генпрокурор.
Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала назначение Луценко генпрокурором, а президент Петр Порошенко сразу же подписал соответствующий указ.