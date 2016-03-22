Сегодня в Киеве похоронят убитого 15 лет назад Георгия Гонгадзе

Сегодня, 22 марта, в Киеве похоронят убитого 15 лет назад оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщила адвокат вдовы Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

«22 марта Георгий Гонгадзе будет похоронен на территории Церкви Николая Набережного. Отпевание и прощание начнется около 12 часов в церкви по адресу: ул. Григория Сковороды, 12», - сообщила адвокат.

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Во время похоронной церемонии не предусмотрены никакие выступления политиков или других светских лиц, отметила она.

«Также в помещении церкви фото и видео съемка запрещена. Семья просит журналистов не обращаться за комментарием, а фото и видеографов - соблюдать дистанцию», - добавила Теличенко.

Как сообщалось, Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по заключениям экспертов, мог принадлежать Гонгадзе.

С тех пор тело с тех пор хранилось в киевском морге.

29 января 2013 года Печерский районный суд Киева признал виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе экс-генерала МВД Алексея Пукача и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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В августе 2005 года на то время президент Виктор Ющенко посмертно присвоил Гонгадзе звание Героя Украины.

Сегодня, 21 марта, президент Петр Порошенко передал Золотую Звезду Героя Украины жене убитого журналиста Гонгадзе.