Сегодня день памяти журналиста Георгия Гонгадзе

Об этом сообщает Телекритика.

Сообщается, что в 18.15 на Крещатике возле офиса Национального союза журналистов Украины и Независимого медиапрофсоюза Украины соберутся журналисты, чтобы в 18.30 двинуться пешим шествием на Майдан Независимости и далее - к Администрации Президента Украины.

Справка УНИАН. Учредитель «Украинской правды» Георгий Гонгадзе был убит осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе троих бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – Алексей Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области Пукач был задержан.

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29 января 2013 года Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, осудив его к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста. После оглашения приговора Пукач заявил, что приговор ему будет понятен только тогда, когда рядом с ним будут сидеть экс-Президент Леонид Кучма и бывший глава Администрации Президента Владимир Литвин. В ответ на вопрос судьи Анатолия Мельника, понятен ли ему приговор, Пукач заявил: «Он будет понятен только тогда, когда Кучма и Литвин будут со мной».