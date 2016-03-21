Президент ПАСЕ назвал освобождение Савченко своим главным приоритетом

Он в очередной раз призвал Российскую Федерацию к немедленному освобождению летчицы, народного депутата и делегата ПАСЕ. Об этом говорится в его заявлении по делу Савченко, сообщает ТСН.ua.

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"Я в очередной раз призываю к немедленному освобождению Надежды Савченко, в соответствии с положениями Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и обязательствами России по Минским договоренностям", - заявил Аграмунт.

"Ситуация с нашей коллегой по Ассамблеи Савченко является главным приоритетом для меня. В целом защита прав парламентариев - защита их свободы, свобода их передвижения и свобода слова - это одно из основных направлений моего мандата", - подчеркнул президент ПАСЕ.