В зал суда над Савченко пустили прокремлевских активистов - адвокат

Об этом на своей странице в Twitter написал адвокат Николай Полозов.

"В зал суда запустили пятерых парней - прокремлевских активистов в майках с принтами фотографий Корнелюка и Волошина", - написал Полозов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, российский суд начал зачитывать приговор по делу Савченко. Предполагается, что эта процедура будет продолжаться два дня.

Савченко в РФ обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и потом силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года. Прокуратура РФ требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.