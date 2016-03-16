Зама Саакашвили вынесли из зала горсовета Одессы (фото, видео)

16:14, 16 марта 2016
Общество
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Заместителя губернатора Одесской ОГА Сашу Боровика, который в среду пришел в горсовет Одессы в качестве его депутата, вынесли из зала заседаний.  

Фото: Timer

Об этом сообщает "Думская".

После того, как Боровик закончил свое выступление с трибуны совета, к нему с букетом белых цветов подбежал депутат Палпатин, подхватил на руки и под аплодисменты части депутатов вынес из зала заседаний, закрыв после него дверь.

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Как пишет издание, Боровик во время выступления заявил, что у него украли победу на выборах мэра. Боровик пообещал написать заявление в полицию.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Барна подошел к трибуне и подал Яценюку букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и начали его бить. К этой драке присоединились депутаты из «БПП».

Позже пресс-секретарь фракции «БПП» Тарас Пастушенко заявил, что фракция исключила Барну из своего состава.

26 января первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий объявил об исключении Барны из состава фракции “БПП”.

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