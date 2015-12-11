Олега Барну исключили из фракции "БПП" - нардеп

Об этом сообщил народный депутат от "БПП" Иван Винник, передает 5 канал.

"Были те люди, которые воздержались, но их было немного. Абсолютным большинством фракция "Блока Петра Порошенко" поддержал исключение Олега Барны из фракции. Некоторые поговаривают, что он сам написал заявление. Я официально заявляю, что это было решение фракции именно исключить его, а не на основании его заявления выйти из фракции. Хотя, без сомнения, такие заявления от него звучали", - рассказал он.

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Напомним, драка в Раде началась после того, как депутат Олег Барна из фракции "БПП", который собирает подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне, подарил букет красных роз премьер-министру Арсению Яценюку, схватил его и вынес из-за трибуны.