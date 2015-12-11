Выступление Яценюка и очередная массовая драка в Раде (фоторепортаж)
12:49, 11 декабря 2015Политика
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Во время доклада премьер-министра Арсения Яценюка в Верховной Раде произошла драка между депутатами "БПП" и "Народного фронта".
В Раде произошла драка / Фото УНИАН
Напомним, драка началась после того, как депутат Олег Барна из фракции "БПП", который собирает подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне, подарил букет красных роз премьер-министру Арсению Яценюку, схватил его и вынес из-за трибуны.
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