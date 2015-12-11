Выступление Яценюка и очередная массовая драка в Раде (фоторепортаж)

Напомним, драка началась после того, как депутат Олег Барна из фракции "БПП", который собирает подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне, подарил букет красных роз премьер-министру Арсению Яценюку, схватил его и вынес из-за трибуны.