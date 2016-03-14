Саакашвили опроверг заявление своего заместителя о планах создать партию

Об этом он сообщил "Украинской правде" в ответ на заявление заместителя Саакашвили Саши Боровика о создании такой партии.

"Я не обсуждал с Боровиком никаких вопросов относительно создания партии. Никакой партии сейчас не планируют создавать. Это неправда", – сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, о создании партии Боровик написал на своей странице в Facebook. По словам Боровика, он сам будет писать соответствующую программу, которая будет "правоцентристская, фискально-консервативная и социально-либеральная".