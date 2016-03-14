Саакашвили опроверг заявление своего заместителя о планах создать партию
13:18, 14 марта 2016Политика
669
Одесский губернатор Михаил Саакашвили не намерен создавать партию.
Саакашвили опроверг планы создать партию / УНИАН
Об этом он сообщил "Украинской правде" в ответ на заявление заместителя Саакашвили Саши Боровика о создании такой партии.
"Я не обсуждал с Боровиком никаких вопросов относительно создания партии. Никакой партии сейчас не планируют создавать. Это неправда", – сказано в сообщении.
Читайте такжеКоломойский посоветовал "Руху за очищення" идти "в баню"
Как сообщал УНИАН, о создании партии Боровик написал на своей странице в Facebook. По словам Боровика, он сам будет писать соответствующую программу, которая будет "правоцентристская, фискально-консервативная и социально-либеральная".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter