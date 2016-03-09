"Нужно знать меру": Американский сенатор призвал Путина освободить Надежду Савченко

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Россия должна освободить незаконно задержанную украинскую летчицу Савченко. Нужно знать меру", - написал он.

Russia needs to release unjustly detained Ukrainian pilot #Savchenko. Enough is enough. https://t.co/TsRTU442yA — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) March 8, 2016

Как сообщал УНИАН, официальный представитель российского министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова назвала призыв госдепартамента США освободить украинскую летчицу Надежду Савченко прямым давлением на суд.

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По ее словам, "в Минских договоренностях ни слова не говорится о Надежде Савченко, и ни под один описанный там случай ее дело не подпадает".

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Ранее, госсекретарь США Джон Керри от имени Соединенных Штатов Америки призвал Российскую Федерацию незамедлительно освободить украинскую летчицу Надежду Савченко. В своем обращении Керри отметил, что суд над Савченко и продление содержания ее под стражей демонстрирует пренебрежение к международным стандартам, а также обязательствам России в рамках Минских соглашений.