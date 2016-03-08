МИД России назвал призыв США освободить Савченко давлением на суд
Официальный представитель российского министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова назвала призыв госдепартамента США освободить украинскую летчицу Надежду Савченко прямым давлением на суд.
Об этом она написала на своей странице в соцсети. По ее словам, "в Минских договоренностях ни слова не говорится о Надежде Савченко, и ни под один описанный там случай ее дело не подпадает".
Читайте такжеСША вслед за ЕС призвали Россию немедленно освободить Савченко"Прошло 20 месяцев, как ее задержали в Украине и переправили в Россию. За это время она, как сообщается, испытала допросы, одиночное заключение и принудительные "психиатрические экспертизы". Ее судебный процесс и удержание в неволе демонстрируют неуважение Россией международных стандартов и ее нежелание соблюдать условия Минских соглашений", - говорилось в заявлении госсекретаря США Джона Керри.
Надежда Савченко объявила сухую голодовку 3 марта. Таким образом она выразила протест против затягивания судебного процесса - именно так она расценила решение судьи перенести на 9 марта ее выступление с последним словом.
Российские следователи обвиняют украинскую военнослужащую в причастности к гибели в 2014 году двух российских журналистов в Луганской области. Следствие утверждает, что Надежда Савченко корректировала огонь артиллерии, под которым погибли россияне. Сама Савченко отрицает вину. Ее защита настаивает на невиновности и утверждает, что военнослужащая попала в плен раньше, чем погибли российские журналисты. Кроме того, Савченко заявляет, что ее вывезли на территорию России насильно. Прокуратура требует для Савченко 23 лет колонии, адвокаты требуют ее оправдать.