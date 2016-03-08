МИД России назвал призыв США освободить Савченко давлением на суд

Об этом она написала на своей странице в соцсети. По ее словам, "в Минских договоренностях ни слова не говорится о Надежде Савченко, и ни под один описанный там случай ее дело не подпадает".

Читайте такжеСША вслед за ЕС призвали Россию немедленно освободить Савченко"Прошло 20 месяцев, как ее задержали в Украине и переправили в Россию. За это время она, как сообщается, испытала допросы, одиночное заключение и принудительные "психиатрические экспертизы". Ее судебный процесс и удержание в неволе демонстрируют неуважение Россией международных стандартов и ее нежелание соблюдать условия Минских соглашений", - говорилось в заявлении госсекретаря США Джона Керри.

Надежда Савченко объявила сухую голодовку 3 марта. Таким образом она выразила протест против затягивания судебного процесса - именно так она расценила решение судьи перенести на 9 марта ее выступление с последним словом.

Российские следователи обвиняют украинскую военнослужащую в причастности к гибели в 2014 году двух российских журналистов в Луганской области. Следствие утверждает, что Надежда Савченко корректировала огонь артиллерии, под которым погибли россияне. Сама Савченко отрицает вину. Ее защита настаивает на невиновности и утверждает, что военнослужащая попала в плен раньше, чем погибли российские журналисты. Кроме того, Савченко заявляет, что ее вывезли на территорию России насильно. Прокуратура требует для Савченко 23 лет колонии, адвокаты требуют ее оправдать.