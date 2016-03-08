США вслед за ЕС призвали Россию немедленно освободить Савченко
Госсекретарь США Джон Керри от имени Соединенных Штатов Америки призвал Российскую Федерацию незамедлительно освободить украинскую летчицу Надежду Савченко.
Об этом говорится в соответствующем обращении главы дипломатии США, пишет Европейская правда.
"Я глубоко обеспокоен состоянием здоровья украинской летчицы, депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, которая с пятницы отказывалась от пищи и воды в знак протеста ее непрерывного содержания под стражей в Российской Федерации", – отметил Керри.
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В своем обращении Керри отметил, что суд над Савченко и продление содержания ее под стражей демонстрирует пренебрежение к международным стандартам, а также обязательствам России в рамках Минских соглашений.
Следовательно, Керри от имени США призывает Россию немедленно освободить Савченко.
"США вновь призывают Россию немедленно освободить госпожу Савченко и вернуть ее в Украину", – отмечается в документе.
Как сообщал УНИАН, Россия пообещала пустить к Савченко украинских врачей: в ближайшие часы к украинской летчице выедет группа украинских медиков, которые должны ее осмотреть и оказать помощь.