В порту оккупированного Севастополя зафиксировали скопление ракет к зенитным комплексам С-300 (фото)

Их предположительно завезли для пополнения боезапаса зенитно-ракетных полков оккупационных войск РФ, развернутых на полуострове, сообщают волонтеры Informnapalm.

Так, в морском порту г. Севастополя (АР Крым, оккупированный Россией полуостров, Украина) обнаружены около 40 единиц транспортно-пусковых контейнеров к зенитно-ракетным системам С-300.

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Отмечается, что точное место складирования зенитных ракет – возле зернохранилища, район причалов № 13 и 14, где обычно швартуются корабли ВМФ РФ. Координаты: 44°37’28.1″N 33°33’30.2″E.

Волонтеры предполагают, что, согласно первой версии, они предназначаются для пополнения боекомплектов 12-го и 18-го зенитно-ракетных полков, дислоцированных в Севастополе и Феодосии, 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВВС и ПВО ВС РФ.

Второе предположение журналистов касается возможной переброски этих зенитных ракет в Сирию, где Россия недавно развернула зенитно-ракетные комплексы большой дальности. Хотя этот вариант маловероятен, заявляют волонтеры, т.к. смысла перевозить эти ракеты из Новороссийска или другого порта в Севастополь и затем перегружать их для дальнейшей отправки в Сирию нет.

Отметим, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что РФ усиливает свои военные базы бронетанковыми подразделениями и авиацией вдоль границы с Украиной как со своей стороны, так и со стороны Беларуси.