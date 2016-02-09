Россия перебросила в Беларусь ЗРК С-300

В марте в Беларусь прибудет еще один дивизион российских зентино-ракетных комплексов С-300. Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Олег Двигалев, передает БЕЛТА.

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"Работа, которая была проведена с Россией по безвозмездной передаче нам четырех дивизионов ЗРК С-300, позволяет с уверенностью говорить, что с той группировкой зенитно-ракетных войск, которая у нас есть, мы справимся в ближайшее десятилетие", - сказал Олег Двигалев.

Отмечается, что два из четырех дивизионов уже прибыли из Хабаровска в Полоцк - идет их размещение на позиции.

"Третий сейчас принимаем в Борисове, очередной ждем в марте из Ногинска. Группировка зенитно-ракетных войск пополнится четырьмя дивизионами, прошедшими капитальный ремонт с гарантией до 5-7 лет. Есть хорошая перспектива", - отметил генерал.

Отметим, ранее Александр Турчинов заявил, что РФ усиливает свои военные базы бронетанковыми подразделениями и авиацией вдоль границы с Украиной как со своей стороны, так и со стороны Беларуси.

При этом в октябре прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг информацию о строительстве российской авиабазы на территории страны. Тогда он сказал, что ничего подобного не знает, и российская авиабаза в Беларуси "не нужна".

Справка. Комплексы ЗРК-300 предназначены для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения. Могут поражать аэродинамические и баллистические цели.