В Ривненской области задержали внедорожник с янтарем на более чем полмиллиона гривень

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Правоохранители остановили на стационарном посту автодороги Киев-Чоп внедорожник, двигавшийся в направлении столицы. В авто, за рулем которого находился житель Луганской области, была выявлена партия "солнечного камня", - говорится в сообщении.

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По выводам экспертов, ориентировочная стоимость изъятого янтаря по ценам "черного рынка" составляет более полумиллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ст. 198 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления организаторов скупки и поставок янтаря, добавили в пресс-центре.