На Волыни правоохранители задержали около 70 копателей янтаря

На Волыни, в Маневичском районе правоохранители задержали около 70 копателей янтаря.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, сегодня, 24 октября, около 10:00 вблизи села Лесное Маневичского района собрались около 500 человек с лопатами. Мужчины шли в направлении лесного массива с намерением незаконно добывать янтарь-сырец. Уже через час количество старателей возросло до 5 тысяч человек.

Чтобы предотвратить противоправные действия старателей и не допустить силового противостояния на место происшествия прибыли правоохранители и представители местных органов государственной власти. Сначала правоохранители пытались урегулировать конфликт, наладив со старателями диалог. Однако копатели начали незаконную добычу солнечного камня.

По состоянию на 18:00 правоохранители пресекли незаконную деятельность копателей янтаря.

По словам начальника УМВД Украины в Волынской области Петра Шпиги, охрану места незаконной добычи полезных ископаемых обеспечивают 500 правоохранителей, военнослужащие Национальной гвардии Украины, добровольческих батальонов и местного населения. Кроме того, на помощь выехали спецподразделения из других областей. По всему периметру выставили блокпосты, которые круглосуточно будут охранять территорию незаконной добычи янтаря.

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"Мы контролируем ситуацию в регионе. Милиция Волыни не допустит каких-либо нарушений действующего законодательства и попыток дестабилизации ситуации в области", - подчеркнул Шпига.