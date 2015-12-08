Аваков: Более трети полицейских Киева и области не смогли пройти повторную аттестацию

До конца года весь личный состав полиции Киева и области должен пройти переаттестацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге в ходе публичного отчета по выполнению Программы деятельности правительства.

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«Наша переаттестация, которую мы проводим в Киеве и области, не является формальной: в настоящий момент времени 12 тыс. милиционеров прошли аттестацию, каждый из них сдал по два теста», - сообщил министр.

По его словам, более трети сдающих тесты показали очень низкие результаты, несовместимые с дальнейшей службой.

«Я полагаю, что до Нового года Киев и Киевская область получат полностью переаттестованный состав полиции в системе новых ценностей, новой идеологии», - резюмировал Аваков.