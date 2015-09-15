Сотрудники патрульной полиции Киева продекламировали стихотворение Ивана Франко (видео)

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции

"Уверены, большие изменения никогда не происходят легко. Все мы - люди со своими сильными и слабыми сторонами. Но нас объединяет одна цель: служить и защищать", - говорится в пояснении к видео.

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Как сообщал УНИАН, патрульная полиция начала работу в Киеве 4 июля. С участием полицейских произошло несколько ДТП. В Киеве были уволены 25 патрульных полицейских. При этом в МВД отмечали уменьшение количества админнарушений с началом работы полицейских.