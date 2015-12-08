Прокуратура Черкасс взяла на контроль расследование падения на людей рекламного щита

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, продолжается досудебное расследование по уголовному производству, принимаются меры для всестороннего и беспристрастного расследования уголовного преступления.

Черкасским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области 6 и 7 декабря открыты уголовные производства по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Согласно сообщению пресс-службы Черкасского горсовета, городской голова Анатолий Бондаренко дал поручение директору департамента архитектуры, градостроительства и инспектирования горсовета обследовать все рекламные сооружения на территории города.

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По информации директора департамента здравоохранения Черкасского горсовета Олега Стадника, угрозы жизни травмированных людей из-за падения билборда нет, их состояние стабильное. Все они проходят лечение, детей обследовали и назначали лечение детские травматологи.

По словам Бондаренко, начиная с 6 декабря он получает множество звонков от горожан и обращения через социальные сети с сообщениями о подобных аварийных билбордах. Он заявил, что планирует немедленно демонтировать все билборды, которые стоят без разрешительных документов и на городских коммуникациях, а те, что стоят в местах скопления людей – на территориях рынков, над пешеходными переходами, возле торговых центров – перенести в другие места.

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Как сообщал УНИАН, утром 6 декабря в центре Черкасс на людей упал большой рекламный щит-призматрон и травмировал семь человек. По предварительным данным, причиной падения конструкции стал сильный порыв ветра. Владелец рекламного щита пообещал оплатить лечение всех пострадавших.

Ассоциация внешней рекламы Украины на своем официальном сайте сообщила, что данная рекламная конструкция была установлена незаконно, с нарушением технических требований и схемы размещения наружной рекламы в Черкассах. Разрешение на установку данного щита отсутствует. По информации ассоциации, ряд судебных решений и решений исполкома Черкасского горсовета обязали ЧП «Вересень+» (директор - депутат прошлого созыва Черкасского горсовета Сергей Кудактин) демонтировать принадлежащие ему рекламные конструкции. Эти решения предприятием не выполнены, отметили в ассоциации.