В Черкассах на людей обрушился рекламный щит: семь травмированных, двое - в тяжелом состоянии

Как сообщил пресс-секретарь начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, 6 декабря около 10.30 в центре города на перекрестке улиц Смелянской и Гоголя возле центрального рынка просто на людей упал большой рекламный щит-призматрон.

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Из семи доставленных в больницу пострадавших, по предварительным данным, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети и пожилые люди.

Спасательные подразделения вместе с полицией и скорой помощью были на месте падения рекламной конструкции уже через несколько минут, пытаясь помочь пострадавшим.

Сейчас на месте падения работают подразделения спасателей и полиции.